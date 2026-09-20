«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: победа «Атлетико» за 3.55.

«В любых матчах «Реала» буду брать гол с 31-й по 45-ю минуты, обычно игра раскрывается в эти моменты. И, я думаю, эта встреча не станет исключением.

Второй вариант — победа «Атлетико». Мне кажется, дома «Атлетико» точно сильнее «Реала» в плане баланса команды. «Реал» хорош в атаке, но вообще не впечатляет. В какой-то момент начинаются провалы, а футболисты «Атлетико» умеют строго играть в оборонительных действиях.

И третье: обе команды забьют больше 1.5. Со своими атакующими действиями «Реалу» забить два мяча не будет проблемой, а «Атлетико» против такой линии обороны тоже сможет отличиться дважды», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».