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«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал».

Ставка: победа «Атлетико» за 3.55.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В любых матчах «Реала» буду брать гол с 31-й по 45-ю минуты, обычно игра раскрывается в эти моменты. И, я думаю, эта встреча не станет исключением.

Второй вариант — победа «Атлетико». Мне кажется, дома «Атлетико» точно сильнее «Реала» в плане баланса команды. «Реал» хорош в атаке, но вообще не впечатляет. В какой-то момент начинаются провалы, а футболисты «Атлетико» умеют строго играть в оборонительных действиях.

И третье: обе команды забьют больше 1.5. Со своими атакующими действиями «Реалу» забить два мяча не будет проблемой, а «Атлетико» против такой линии обороны тоже сможет отличиться дважды», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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Комментарии