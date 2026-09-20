«Трактор» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.72.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» продолжил серию неудач, уступив дома «Спартаку» (1:3). Челябинцы при 1:2 на последней минуте сравняли счёт, но арбитры отменили гол из-за того, что Андрей Светлаков физически воздействовал на вратаря соперника Артёма Загидулина. Это решение обернулось в итоге скандалом, а генменеджер челябинцев Алексей Волков заявил: «Никакого контакта у Андрея Светлакова с голкипером не было. Это видно на многочисленных повторах, что позволяет говорить однозначно — у «Трактора» просто украли чистый гол». Впрочем, протесты никак не помогут «Трактору» вернуть очки, которых команде не хватает.

«Авангард» же после двух волевых побед в овертаймах над «Металлургом» и «Автомобилистом» не смог вытащить матч в Ярославле, несмотря на геройства вратаря Никиты Серебрякова. Впрочем, к омичам в целом не так много вопросов — учитывая количество травмированных, выглядят они очень достойно. А уж два раза подряд отыграться с 0:2 и выиграть у сильных соперников дорогого стоит.

Не сомневаюсь, что мотивация у челябинцев на предстоящий матч будет особенной, но омичи сейчас играют более качественно. Игрокам «Трактора» же только предстоит адаптироваться к требованиям главного тренера Скотта Гордона. Поэтому ожидаю, что «Авангард» заберёт свои два очка в этой встрече», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».