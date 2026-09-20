«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» дома мне сейчас очень нравится. Да, команда Виктора Козлова недавно упустила почти идеальный матч с «Ак Барсом» — вела 3:0 и долго всё контролировала, но в итоге проиграла в овертайме 3:4. С одной стороны, это больно. С другой, по качеству игры там было много хорошего. Просто в какой-то момент Уфа чуть подсела, стала действовать пассивнее и вернула Казань в матч.

Потом был «Нефтехимик», и там «Салават Юлаев» провёл очень сильную игру. Счёт 2:0 выглядит скромно, но по содержанию это был матч, где Уфа создала массу всего. Просто Филипп Долганов провёл какой-то невероятный вечер и очень долго держал Нижнекамск в игре. Поэтому я бы не сказал, что у «Салавата» есть проблемы с атакой. Скорее наоборот: моментов хватает, движение есть, дома команда выглядит живой.

Со «Спартаком» история интересная. Я был на первом матче красно-белых в сезоне, когда они дома проиграли «Торпедо» 0:1, и тогда ощущение было совсем унылое. Казалось, что «Спартак» может войти в сезон тяжело и скучно. Но дальше команда Алексея Жамнова перевернула впечатление: пошли победы, причём разные по стилю и над непростыми соперниками. «Спартак» сейчас точно на ходу, это уже не тот блеклый матч открытия.

И всё равно мне здесь ближе хозяева. Уфа дома, после двух очень сильных по содержанию матчей, должна забрать своё. «Спартак» хорош, но серия не может длиться вечно, а «Салават Юлаев» сейчас как раз выглядит командой, у которой победа над сильным соперником назревает.

Можно было бы пойти осторожнее и взять 1X с тоталом больше 4.5. Такой вариант тоже логичен: обе команды умеют создавать, «Спартак» в порядке, «Салават Юлаев» дома точно не будет сушить игру с первых минут. Но мне не хочется слишком размазывать ставку.

Я верю именно в победу «Салавата» в основное время. Уфа уже показала, что может играть на высоком уровне против сильных соперников, а дома эта команда сейчас выглядит очень интересно. Если реализация будет хотя бы нормальной, а не как в матче с «Нефтехимиком», шансы на победу хорошие. Поэтому беру не совсем безопасный, но честный вариант через хозяев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».