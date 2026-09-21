Названы шансы ЦСКА победить «Адмирал» во Владивостоке

21 сентября во Владивостоке состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 12:30 мск.

Красно-синие идут на серии из двух побед, у «Адмирала» два поражения в трёх предыдущих матчах.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Адмирала» в основное время предлагается с коэффициентом 3.45, в то время как победа ЦСКА оценивается в 1.90. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.28. Гол на первой минуте идёт за 11.5.