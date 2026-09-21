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«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ

«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ
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21 сентября в Казани состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Лада». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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У казанцев три поражения в четырёх последних матчах, «Лада» одержала одну победу в шести встречах сезона.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.47, в то время как победа «Лады» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 5.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.91, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

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