«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ

21 сентября в Казани состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Лада». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

У казанцев три поражения в четырёх последних матчах, «Лада» одержала одну победу в шести встречах сезона.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.47, в то время как победа «Лады» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 5.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.91, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.5.