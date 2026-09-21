«Амур» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Амур» — «Северсталь».

Ставка: победа «Амура» в матче за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2026, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» в своём первом домашнем матче сезона уверенно обыграл московское «Динамо» (4:0), при этом трижды хабаровчане реализовали большинство. Дважды отличился нападающий Артем Шварёв, который в прошлом сезоне забросил всего шесть шайб. Но в этом сезоне форвард получает больше доверия, играет в большинстве и пользуется шансом.

Хабаровчане в ближайшее время должны подписать контракт с нападающим Алексеем Кручининым, и этот трансфер поможет команде пережить большое количество потерь. Не сыграли ни одного матча из-за травм в сезоне нападающие Данил Юртайкин, Иван Чехович, Семён Демидов, в списке травмированных находятся защитники Данила Галенюк и Егор Рыков, заболел Александр Дергачёв.

«Северсталь» начала сезон неудачно — в шести матчах команда Андрея Козырева набрала всего три очка и не может забить больше 220 минут. Проблемы череповчан можно связать с уходом Данила Аймурзина и Михаила Ильина, но ведь раньше не только они забивали за команду. Сейчас же всё как будто в одночасье развалилось, хотя пока у Козырева есть время, чтобы исправить ситуацию. Впрочем, не думаю, что выход из кризиса «Северстали» будет быстрым. По крайней мере, в предстоящем матче в Хабаровске поставлю всё-таки на итоговую победу хозяев», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».