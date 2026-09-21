Эксперты назвали фаворита РПЛ перед международной паузой

РПЛ, как и остальные футбольные лиги, ушла на большую международную паузу. Позади почти треть дистанции — девять туров. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство.

Фаворитом по-прежнему считают «Зенит», который идёт на пятой позиции в трёх очках от лидера. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.30.

На «Краснодар» можно сделать ставку за 4.50, такой коэффициент дают и на московский «Спартак». «Быки» лидируют, набрав 21 очко, не проиграв ни одного матча, но и не победив ни разу в последних трёх турах. Красно-белые идут третьими, отставая на два очка.

Шансы «Динамо» и ЦСКА оценили в 9.00. Бело-голубые набрали 19 очков и находятся на второй позиции. У ЦСКА такие же показатели и четвёртая строчка.

Вероятность чемпионства «Балтики», «Ахмата», «Рубина», махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» оценили в 1000.00. Москвичи идут в зоне стыковых матчей, набрав всего 7 очков. Остальные клубы занимают места с 6-го по 10-е.