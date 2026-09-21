В Южной Корее возбудили уголовные дела в отношении пользователей Polymarket

26 пользователей биржи прогнозов Polymarket из Южной Кореи стали фигурантами уголовных дел, сообщает Asia Business Daily.

В общей сложности фигуранты поставили на Polymarket около $ 12,7 млн (1,08 млрд рублей). Полиция расценивает эти операции как незаконный гемблинг.

Азартные игры в Южной Корее запрещены, но есть исключения для лотерей и скачек. За участие в нелегальном игорном бизнесе можно получить штраф или тюремный срок до трёх лет.

Фигуранты с позицией следствия не согласны. Они утверждают, что Polymarket следует рассматривать как платформу для торговли контрактами на исход событий. Следствие продолжается.