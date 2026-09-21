Программа АИС-2026: в поиске баланса интересов государства, спорта и букмекеров

Опубликована программа IV форума «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдёт в Москве 1-2 октября. Форум начнётся с пленарной сессии «Государство. Спорт. Букмекеры. В поиске баланса интересов». Организатором форума выступает публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), оператором — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

«Главные слова Форума: баланс, оптимизация и эффективность. Пять лет назад реформа букмекерской индустрии изменила правила работы рынка и сформировала механизм целевых отчислений. Сейчас у каждой стороны есть свои ключевые задачи: государству важны эффективное регулирование и борьба с «серым» рынком; бизнесу — стабильные правила игры и понятный горизонт планирования; спорту — устойчивое финансирование и эффективное использование полученных средств. Форум уже стал площадкой для диалога о совершенствовании модели взаимодействия всех участников процесса», — отметил генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв.

Одной из ключевых сессий форума будет «Ответственная игра: от самоисключения к системной профилактике», посвящённая противодействию лудомании. Участники в том числе обсудят работу механизма самозапрета на участие в азартных играх, который начал действовать с 1 сентября 2026 года.

Отдельный блок будет посвящён новой экономике спортивного спонсорства. Букмекеры вместе с руководителями спортивных федераций и лиг обсудят примеры успешного партнёрства, расскажут, как сегодня оценивают эффективность контрактов, какие результаты считают значимыми. Разбор практических кейсов позволит спортивной отрасли лучше понимать запрос бизнеса, повысить зрелищность соревнований и привлечь новую аудиторию.

Традиционно масштабный блок программы подготовит Единый центр учёта переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦУПИС). Финтех повестка будет интересна широкой аудитории — участники обсудят прикладные решения с искусственным интеллектом и эффективные примеры его внедрения, актуальные механизмы информационной безопасности, противодействие дропам и другие темы. Эксперты также подведут итоги проведения чемпионата мира по футболу на сессии «Как мы прошли чемпионат мира по футболу —2026: подготовка, наблюдения, выводы».

Деловая программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт» размещена на официальном сайте (https://forumais.ru/ ).