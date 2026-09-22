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«Торпедо» — «Авангард»: назван фаворит матча в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Авангард»: назван фаворит матча в Нижнем Новгороде
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22 сентября в Нижнем Новгороде состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Авангард». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.78, в то время как победа «Авангарда» оценивается в 2.22. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Ставки на победу «Авангарда» с форой (-1.5) принимаются за 3.05.

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