Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Барыс» в КХЛ

22 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Барыс». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, в то время как победа «Барыса» оценивается в 4.10. Ничья и овертайм идут за 4.55.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Ставки на победу динамовцев с разницей в две и более шайбы принимаются за 2.20.