«Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.23.

«Динамо» под руководством Леонида Тамбиева переживает перестройку состава, но уже демонстрирует характер: в одном из последних матчей бело-голубые забросили три шайбы за три минуты и обыграли «Адмирал» (3:2), прервав неудачную серию. Правда, потом произошло крупное поражение в Хабаровске. Есть у «Динамо» и кадровые проблемы — форвард Никита Тертышный внесён в список травмированных до середины октября, под вопросом и участие Егора Римашевского. Также в начале сезона из-за травмы выбывал вратарь Владислав Подъяпольский. Несмотря на это, команда Тамбиева играет в агрессивный хоккей, что подтверждается статистикой — москвичи в среднем забрасывают 4.85 шайбы за матч.

«Барыс» — главная сенсация старта сезона. Астанчане в первых двух матчах забросили 15 шайб — разгром «Сибири» (7:1) и «Салавата Юлаева» (8:6). Из шести матчей подопечные Кравца проиграли лишь два, а в остальных четырёх уходили со льда, забросив не менее пяти шайб. К матчу в Москве «Барыс» подходит в статусе единственной команды, сумевшей нанести поражение действующему чемпиону. Средняя результативность гостей в сезоне — 5.3 шайбы за матч, а на выезде — солидные 4.92.

В прошлом сезоне обе очные встречи остались за «Барысом» (5:2 в Астане и 4:2 в Москве). Статистика последних матчей «Барыса» в этом сезоне и атакующий стиль «Динамо» с его средней результативностью указывают на то, что команды не станут закрываться. Учитывая результативность обеих команд, их атакующий стиль и историю очных встреч, логично предположить, что матч получится «верховым», мы увидим минимум шесть шайб в этой встрече», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».