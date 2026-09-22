«Динамо» Москва — «Барыс»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ 22 сентября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.67.

«Оба соперника расположились на пятых местах в своих конференциях: у «Динамо» восемь очков и 14:16 в семи играх, а у «Барыса» восемь очков и 27:13 в шести матчах. В этом сезоне коллективы ещё не пересекались и подходят к встрече в разных кондициях. Бело-голубые перед поражением от «Амура» 0:4 обыграли четырёх соперников подряд — «Адмирал» 2:1 Б, минское «Динамо» 3:2 Б, «Северсталь» 2:0, «Адмирал» 3:2. Важная деталь: только две из этих побед были добыты в основное время. Последний матч выявил проблему реализации — впервые в сезоне команда Леонида Тамбиева не забила.

При этом «Динамо» много бросает: в среднем 13,88 броска приходится на один гол — это худший показатель реализации среди команд КХЛ на данный момент. Но в этом нет ничего удивительного, учитывая то, что Тамбиев перестраивает всё под игру «от печки» и не привык работать с таким набором креативных игроков. Главный двигатель атаки — Дилан Сикьюра: 6 (1+5) очков, его результативная серия до Хабаровска составляла пять матчей. У Егора Римашевского 3+1, у Джордана Уила 1+2. Защитник Даниил Пыленков набрал 3 (1+2) очка и проводит на льду в среднем 22.58, Игорь Ожиганов — 21.01. Глубины хватает.

«Барыс» значительно прогрессивнее именно в атаке, на первый взгляд. Но у команды нет стабильности — то выиграли 8:6 у «Салавата», то уступили 0:3 «Металлургу», то удачно подловили «Локомотив» 5:0, то влетели «Амуру» 1:3. Астанчане также выдали 7:1 с «Сибирью» и 6:0 с «Ладой». Так что никогда не знаешь, чего ожидать от «Барыса». Главная угроза — Джастин Бейли: 10 (6+4) очков в шести матчах. Это один из лучших показателей в КХЛ. Глубины атаке добавляют Гарретт Пилон, Мэйсон Морелли и Тайс Томпсон. Опять одни легионеры, мысли о развитии казахстанского хоккея где-то позади.

Ключевой контраст: «Динамо» создаёт объём бросков, но испытывает проблемы с реализацией, а «Барыс» уже трижды пробивал отметку в пять голов. После 0:4 москвичам особенно важно не дать гостям разгонять атаки и лишить их пространства. Но и о своём нападении забывать нельзя. Сложно что-то ожидать, кроме ошибок и борьбы. Но всё же поставлю на то, что будет заброшено минимум пять шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».