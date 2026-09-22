«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Торпедо» — «Авангард».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.55.

«Четвёртая команда Запада принимает седьмую Востока. Оба соперника успели провести по шесть встреч. «Торпедо» подходит к матчу с четырьмя победами в шести играх. Нижегородцы обыграли «Спартак» (1:0), минское «Динамо» (4:3 Б), «Ладу» (7:2) и «Ак Барс» (3:2), уступив только ЦСКА — 0:3 и 2:3. Разница шайб на данный момент плюсовая — 17:13. На новой арене команда Алексея Исакова провела два матча, победив «Ак Барс» и уступив ЦСКА. Так что пока нет никакого определённого тренда домашней площадки: 50 на 50.

У «Авангарда» ситуация тоже нестабильная. После трёх побед подряд над «Сочи» (4:1), «Металлургом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ) омичи дважды проиграли — «Локомотиву» и «Трактору» с одинаковым счётом 1:2. Таким образом, перед поездкой в Нижний Новгород команда Ги Буше забросила всего две шайбы за 120 последних минут. Эндрю Потуральски в игре с «Автомобилистом» сделал дубль, включая победную шайбу в овертайме. Опасны также Джош Ливо и Егор Афанасьев, последний забил единственный гол «Авангарда» «Трактору».

Главный же горячий показатель атаки хозяев — Даниил Сероух. В последнем матче с ЦСКА форвард забросил обе шайбы «Торпедо», причём одну в большинстве. Его голевая серия достигла трёх игр. В обороне ключевую нагрузку получает Богдан Конюшков, проводя в среднем почти 22 минуты за на льду. Но статистика личных встреч резко на стороне Омска: 24 победы в 33 матчах против девяти у «Торпедо». Более того, «Авангард» выиграл пять последних очных встреч — 3:2, 4:3, 6:2, 4:1 и ещё одну со счётом 3:2.

«Торпедо» лучше начало сезон и всё же играет дома, а «Авангард» приезжает после двух поражений. Ждём плотную игру с преимуществом нижегородцев по текущей форме. «Авангард» пока не поймал свой атакующий вайб (12:13 разница по голам), пропустил больше, чем спродюсировал, но пусть будет зажигательно. Так что ожидаем, что минимум пять шайб мы с вами в этой игре точно увидим», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».