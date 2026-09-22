«Торпедо» — «Авангард»: ставка Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Торпедо» — «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.96.

«Встречаются две команды, которые мне сейчас особенно нравятся в КХЛ. И даже в чём-то похожие истории: блистательная арена в Омске и новенькая арена в Нижнем Новгороде. Теперь хочется посмотреть, что получится, когда их хозяева впервые встретятся в этом сезоне.

И здесь есть очень любопытная история личных встреч. «Авангард» выиграл у «Торпедо» семь матчей подряд. Последняя победа нижегородцев была ещё 23 сентября 2022 года. С тех пор 3:4, 2:3, 2:3, 3:4, 2:6, 1:4. Как ни крути, за последние годы «Авангард» стал для «Торпедо» максимально неудобным соперником. Но сейчас обстоятельства интересные.

«Торпедо» очень хорошо начало сезон и пока проигрывало только ЦСКА. Причём во второй встрече с армейцами нижегородцы уступили 2:3, но вполне могли спасать матч в концовке. Даниил Сероух вообще проводит шикарный старт чемпионата: сначала хет-трик против «Лады», затем гол «Ак Барсу», потом дубль ЦСКА. А дома эта команда получает ещё и сумасшедшую поддержку новой арены. И ещё для меня здесь есть отдельная история Евгения Забуги. Думаю, для него этот матч точно будет особенным. Да и в целом у Нижнего после семи поражений подряд от омичей настрой должен быть запредельным.

У «Авангарда» сейчас другая ситуация. Омичи едут по непростому маршруту и два последних матча проиграли с одинаковым счётом 1:2. Сначала «Локомотиву» в Ярославле, затем «Трактору» в Челябинске. Плюс у команды хватает травмированных, о чём после Ярославля говорил даже Никита Серебряков. Поэтому свежести у гостей точно должно быть меньше.

Если бы меня заставили выбирать победителя, наверное, впервые за долгое время в этой паре я бы пошёл в сторону «Торпедо». Они дома, свежее, здорово начали сезон и наверняка очень хотят наконец прервать эту серию с «Авангардом». Но я уже столько раз ошибся в сентябре, что сейчас хочется просто начать нормально попадать в прогнозы. Поэтому в исход лезть не буду. Лучше возьму голы.

«Авангард» два матча подряд забрасывает всего по одной шайбе, но я не верю, что с такой атакой это будет продолжаться долго. В Нижнем свои два-три они вполне способны найти. А «Торпедо» дома точно не собирается отсиживаться и при нынешней форме Сероуха и всей атаки тоже должно отвечать. Даже с Серебряковым и Костиным в воротах здесь хочется поверить именно в результативный хоккей. Пять шайб дают нам хотя бы возврат, а для победы нужны шесть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».