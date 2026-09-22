«Шанхайские Драконы» — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

«Шанхай» после разгромного поражения от СКА (2:7) ждал недельный перерыв в расписании — в итоге команда Митча Лава на данный момент провела всего четыре матча, в которых набрала четыре очка. Не лучшим образом «Драконы» пока действуют — в четырёх встречах в их ворота влетело аж 17 шайб. Их предстоящий соперник «Автомобилист» также пока много пропускает, но 18 голов екатеринбуржцы пропустили в шести матчах.

Летом команда Алексея Кудашова получила, пожалуй, самое качественное усиление в лиге, но пока эти приобретения не позволяют «Автомобилисту» стабильно набирать очки. В выездном матче с минским «Динамо» екатеринбуржцы чуть не отыгрались с 1:4, забросив дважды и сократив отставание до минимума, но в итоге всё же пропустили в пустые ворота. Всего же «Автомобилист» проиграл четырежды за шесть матчей регулярки.

«Шанхай» и «Автомобилист» уже играли между собой в августе на предсезонном Кубке мэра Москвы, и тогда екатеринбуржцы разгромили соперника. Впрочем, судить по предсезонным матчам нельзя, что и показали стартовые игры регулярного чемпионата. В предстоящей встрече всё же жду от команд результативного хоккея и ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».