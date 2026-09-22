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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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В Совете Федерации предложили сделать самозапрет на азартные игры пожизненным

В Совете Федерации предложили сделать самозапрет на азартные игры пожизненным
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Член Комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Вадим Деньгин предложил сделать самозапрет на азартные игры пожизненным, сообщает «СенатИнформ».

Он заявил, что самозапрет не должен быть временной мерой, поскольку в таком случае идея ограничения во многом теряет смысл. Деньгин также отметил, что некоторые граждане решаются на такой шаг из-за опасений за сохранность своих денег на фоне распространения мошенничества.

Самозапрет на участие в азартных играх действует в России с 1 сентября 2026 года. Для его установки необходимо подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ, после чего данные гражданина вносят в специальный перечень Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Срок ограничения не может составлять менее 12 месяцев.

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