В Совете Федерации предложили сделать самозапрет на азартные игры пожизненным

Член Комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Вадим Деньгин предложил сделать самозапрет на азартные игры пожизненным, сообщает «СенатИнформ».

Он заявил, что самозапрет не должен быть временной мерой, поскольку в таком случае идея ограничения во многом теряет смысл. Деньгин также отметил, что некоторые граждане решаются на такой шаг из-за опасений за сохранность своих денег на фоне распространения мошенничества.

Самозапрет на участие в азартных играх действует в России с 1 сентября 2026 года. Для его установки необходимо подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ, после чего данные гражданина вносят в специальный перечень Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Срок ограничения не может составлять менее 12 месяцев.