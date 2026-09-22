Опрос: почти 40% россиян готовы оформить самозапрет на азартные игры

Почти 40% россиян уже установили самозапрет на азартные игры либо собираются сделать это в ближайшее время. Такой вывод можно сделать из данных опроса, проведённого финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» и платформой «Еврокредит.ру», сообщает «Газета.Ru».

В исследовании приняли участие 3000 человек. Среди желающих воспользоваться самозапретом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использовать для участия в играх без их ведома. 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких.

«Люди перестают воспринимать подобные ограничения как наказание или крайнюю меру. Самозапрет становится элементом базовой финансовой гигиены», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

52% участников впервые узнали о новой возможности во время опроса. Самозапрет на азартные игры в России можно установить с 1 сентября 2026 года.