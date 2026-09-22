«Торпедо» — «Авангард»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ
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22 сентября в Нижнем Новгороде состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Торпедо» и омским «Авангардом». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Сероух (Конюшков, Ткачёв) – 11:43 (5x4) 1:1 Ливо – 20:26 (5x5) 2:1 Виноградов (Камалов, Ткачёв) – 27:30 (5x5) 3:1 Гончарук (Нарделла, Дыбленко) – 29:13 (5x5) 4:1 Конюшков (Ткачёв, Виноградов) – 48:22 (5x4) 5:1 Красковский (Гераськин) – 59:24 (en)
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.78, в то время как победа «Авангарда» по итогам 60 минут оценивается в 2.22. Ничья и овертайм идут за 4.35.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.
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