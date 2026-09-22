«Динамо» Москва — «Барыс»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ 22 сентября

22 сентября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между столичным «Динамо» и «Барысом» из Астаны. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, в то время как победа «Барыса» по итогам 60 минут матча оценивается в 4.10. Ничья и овертайм идут за 4.55.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. На гол на первой минуте можно поставить за 11.50.