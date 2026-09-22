«Шанхайские Драконы» — «Автомобилист»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ
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22 сентября в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Шанхайскими Драконами» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Мюррей (Саттер, Соловьёв) – 00:12 (5x5) 1:1 Кадейкин (Горбунов, Карпухин) – 06:18 (4x5) 2:1 Яшкин (Александров, Петан) – 36:43 (5x5) 3:1 Мюррей (Соловьёв, Саттер) – 40:24 (5x5) 3:2 Спронг (Ружичка, Шаров) – 59:41 (5x4)
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 2.58. Ничья и овертайм идут за 4.25.
Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.
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