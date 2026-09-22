«Шанхайские Драконы» — «Автомобилист»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ

22 сентября в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Шанхайскими Драконами» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 2.58. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.5.