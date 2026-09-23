«Салават Юлаев» — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск. Встреча пройдёт на «Уфа-Арене». Начало — в 17:00 мск.

Обе команды идут на серии из двух побед.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Средний коэффициент на победу «Салавата Юлаева» в основное время составляет 3.23, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» — в 1.97.

Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы составляет 1.92, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.88. Фора «Салавата Юлаева» (+1) оценивается в 1.63, фора «Металлурга» (-1) — в 2.20.

Победа «Металлурга» всухую оценивается коэффициентом 8.50.