15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амур» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

«Амур» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Амур» — ЦСКА.

Ставка: победа «Амура» за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амур» после уверенной домашней победы над московским «Динамо» выдал неубедительный матч с «Северсталью» (1:4). Хабаровчане начали создавать моменты только при счёте 0:2. Несмотря на это, вполне могли спасти игру. Но сразу несколько возможностей команда Александра Андриевского не реализовала: например, Григорий Кузьмин с пятака попал в перекладину.

А в ответ в ворота «Амура» залетела нелепая шайба после рикошета от защитника хабаровчан Алексея Василевского. Новичком «Амура» стал опытный центрфорвард Алексей Кручинин, который должен помочь команде справиться с эпидемией травм. Пока ни одного матча не сыграли нападающие Данил Юртайкин и Иван Чехович, только начинает набирать форму Семён Демидов, заболел Александр Дергачёв.

ЦСКА по-прежнему далёк от своей идеальной игры, но все три последних выездных матча армейцы выиграли. Непросто складывалась и встреча с «Адмиралом»: дальневосточники сравняли счёт на последних минутах основного времени, однако в серии буллитов точнее оказались более мастеровитые гости. Всё же в предстоящем матче рискну поставить на итоговую победу хабаровчан. Армейцы в конце изнурительного выезда наверняка будут ослаблены», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Амур» — ЦСКА. Прогноз: дальневосточная усталость
«Амур» — ЦСКА. Прогноз: дальневосточная усталость