«Амур» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Амур» — ЦСКА.

Ставка: победа «Амура» за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» после уверенной домашней победы над московским «Динамо» выдал неубедительный матч с «Северсталью» (1:4). Хабаровчане начали создавать моменты только при счёте 0:2. Несмотря на это, вполне могли спасти игру. Но сразу несколько возможностей команда Александра Андриевского не реализовала: например, Григорий Кузьмин с пятака попал в перекладину.

А в ответ в ворота «Амура» залетела нелепая шайба после рикошета от защитника хабаровчан Алексея Василевского. Новичком «Амура» стал опытный центрфорвард Алексей Кручинин, который должен помочь команде справиться с эпидемией травм. Пока ни одного матча не сыграли нападающие Данил Юртайкин и Иван Чехович, только начинает набирать форму Семён Демидов, заболел Александр Дергачёв.

ЦСКА по-прежнему далёк от своей идеальной игры, но все три последних выездных матча армейцы выиграли. Непросто складывалась и встреча с «Адмиралом»: дальневосточники сравняли счёт на последних минутах основного времени, однако в серии буллитов точнее оказались более мастеровитые гости. Всё же в предстоящем матче рискну поставить на итоговую победу хабаровчан. Армейцы в конце изнурительного выезда наверняка будут ослаблены», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».