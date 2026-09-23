«Адмирал» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.75.

«Очень интересный матч после того, что произошло с «Локомотивом» в Ярославле. Чемпион впервые проиграл в этом сезоне и сделал это максимально неожиданно — 0:5 от «Барыса». Причём проблемы были не только в реализации. После неплохого начала ярославцы получили две шайбы, потеряли контроль над игрой и дальше так и не смогли нормально вскрыть соперника. Теперь ещё и первый матч дальневосточной поездки.

А во Владивостоке никому легко не бывает. «Адмирал» уже обыграл ЦСКА в Москве, дома засушил «Северсталь» (2:0), а несколько дней назад снова очень прилично выглядели с армейцами и уступили им только по буллитам (3:4). Но после 0:5 мне как раз хочется поверить в реакцию «Локомотива». Это слишком организованная и качественная команда, чтобы такой матч просто прошёл бесследно.

Думаю, Квартальнову сейчас даже не нужна какая-то феерия. Важно снова вернуться к своему хоккею, успокоить игру и забрать результат. И «Адмирал» для такого сценария — вполне подходящий соперник. Владивосток сам не стремится превращать каждый матч в перестрелку. В последних личных встречах здесь вообще почти постоянно был «низ» — 2:3, 1:3, 1:4, 0:3, 2:1.

Жду максимально прагматичный «Локомотив». После пяти пропущенных шайб команда вряд ли захочет устраивать открытый хоккей в первом же матче после перелёта через всю страну. «Адмирал» свои моменты найдёт, особенно дома, но пробить эту оборону несколько раз всё равно тяжело. Поэтому соединяю две мысли: реакцию «Локомотива» после провала (победу «Локо») и довольно закрытый характер самой игры (тотал меньше 5.5)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».