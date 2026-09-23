«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: ТМ 6 за 1.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«К очной встрече команды подходят лидерами Восточной конференции: идущие вторыми уфимцы набрали девять очков в шести матчах, а магнитогорцы, располагающиеся на первой строчке, — 11 в семи играх. Разница шайб у «Салавата» — 21:15, у «Металлурга» — 22:13. Команда Виктора Козлова выиграла четыре из шести матчей сезона. После весёлого поражения от «Барыса» (6:8) и поражения от «Ак Барса» в овертайме (3:4 ) уфимцы заметно прибавили в обороне и концентрации. В двух последних встречах «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» (2:0) и «Спартак» (3:1), пропустив всего одну шайбу.

«Металлург» также набрал ход. После поражений от «Авангарда» 2:3 ОТ и «Спартака» 2:3 магнитогорцы выиграли два матча подряд — 3:0 у «Барыса» и 6:2 у «Нефтехимика». Причём в последней игре команда Андрея Разина забросила четыре шайбы во втором периоде и дважды реализовала большинство в третьем. Движение есть. Конечно же, Андрей Разин тащит весь маркетинг КХЛ на своих плечах и на пресс-конференциях объясняет непопулярные решения в хоккее. Это дополнительно привлекает внимание к команде.

По атакующей статистике преимущество у «Металлурга». Магнитогорцы реализуют 14,8% бросков против 12,3% у «Салавата». Ещё заметнее разница при игре в большинстве: 35,3% против 25%. «Металлург» эффективнее и в меньшинстве: 89,5% против 76,2%. При этом уфимцы чаще бросают: 171 попытка против 149 у соперника. Лидер «Салавата» Джек Родуолд набрал восемь очков и забросил пять шайб, у «Металлурга» Руслан Исхаков лидирует с пятью очками. Так что нас ждёт интересная и интенсивная встреча. Четыре из пяти недавних очных матчей завершились в овертайме или по буллитам. В августе соперники встречались на предсезонке, «Металлург» победил 3:2 в овертайме.

У гостей сейчас выше реализация и значительно сильнее спецбригады, однако «Салават Юлаев» играет дома и резко улучшил оборону. Поэтому здесь можно ожидать равный матч с небольшим количеством моментов, плотной игрой у ворот и элементами выжидания ошибок соперников. Так что не жду, что будет заброшено больше шести шайб на обе команды», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».