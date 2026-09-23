«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Уфе

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.99.

«Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова набрал отличный ход: в последнем матче уфимцы на домашнем льду обыграли московский «Спартак» (3:1), прервав пятиматчевую победную серию красно-белых. Это была четвёртая победа в пяти последних играх, и команда догнала группу лидеров Востока, набрав девять очков. Особенно важно, что «Салават Юлаев» выиграл именно за счёт дисциплинированной игры в обороне, что отметил после матча сам Козлов. Кадровая ситуация также улучшается: Владислав Ефремов и Евгений Кулик вернулись к тренировкам в общей группе, хотя их участие в матче пока под вопросом.

«Металлург» под руководством Андрея Разина возглавляет таблицу Востока с 11 очками и подходит к игре на серии из двух побед: над «Барысом» (3:0) и «Нефтехимиком» (6:2). Однако есть тревожный сигнал: несколькими днями ранее магнитогорцы на своём льду уступили тому же «Спартаку» (2:3), который «Салават Юлаев» только что обыграл. А ещё, конечно, гремит в спортивном секторе российского медиа история с «уколами» Разина в сторону своего хоккеиста Владимира Ткачёва. Андрей Разин никогда не отличался сдержанностью в высказываниях и за неделю дважды откровенно прошёлся по своему подопечному.

«Уфа-Арена» традиционно является неприступной крепостью для «Магнитики» в играх с «Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне уфимцы дома обыграли «Металлург» по буллитам (4:3 Б), а в целом статистика личных встреч в Уфе говорит о преимуществе хозяев: из 60 матчей на выезде «Металлург» выиграл лишь 33, тогда как «Салават Юлаев» дома навязывает гостям свою игру.

Учитывая отличную форму «Салавата», поддержку родных трибун, кадровые проблемы «Металлурга», немного нервное состояние дел внутри магнитогорского коллектива и историческую статистику очных встреч в Уфе, логично предположить, что хозяева являются небольшими фаворитами главного противостояния среды», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».