«Нефтехимик» — «Лада»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада».

Ставка: тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.51.

«Четвёртая команда Востока принимает девятую Запада. Разница в показателях соперников — ощутимая. «Нефтехимик» успел набрать девять очков и наколотить 19 голов (16 пропустил) в семи матчах. Тем временем «Лада» в поисках своей игры с разницей по голам 12:25 и пятью очками в семи играх. Хозяева подходят к игре после двух поражений подряд лидерам конференции, однако старт сезона у команды Игоря Гришина заметно сильнее, чем у тольяттинцев.

Нижнекамцы убедительно начали чемпионат дома — одолели «Сочи» 5:1, «Автомобилист» 3:1 и «Адмирал» 2:1, уступив «Шанхайским Драконам» 4:5 в овертайме. Таким образом, в четырёх домашних встречах команда набрала очки во всех матчах и одержала три победы. Последний выезд получился значительно сложнее. «Нефтехимик» сначала проиграл «Салавату Юлаеву» 0:2, а затем «Металлургу» 2:6. В Магнитогорске нижнекамцы вели 2:1 после первого периода, но пропустили пять шайб подряд. А перед этими поражениями команда выиграла четыре матча кряду.

У «Лады» ситуация хуже — одна победа в семи матчах и разница шайб 12:25. На выезде тольяттинцы пока не выиграли ни разу. После разгрома от «Барыса» 0:6 команда выглядела свежее и лучше с «Ак Барсом» — сравняла счёт в начале третьего периода, перебросала казанцев 14:8 во втором и заработала очко, уступив 2:3 в овертайме. Но надолго коллектив не хватает.

Слабое место «Лады» — объём атаки: в среднем около 21,5 броска в створ за матч, один из самых низких показателей КХЛ. При этом большинство работает эффективно на зависть соперникам — реализация 27,8%. Есть аргумент и в пользу гостей: «Лада» выиграла три последние очные встречи, включая оба матча прошлого сезона — 4:1 и 2:1. Но текущая форма и домашние результаты дают «Нефтехимику» преимущество. Несмотря на отдельные всплески, «Лада» тормозит.

Хозяева будут работать на результат, в то время как гости сконцентрируются на создании проблем. «Нефтехимик» хорошо играет дома и будет настроен реабилитироваться за два гостевых поражения, в которых не смог забросить больше двух шайб за вечер. При своих трибунах это нужно исправлять и забивать минимум трижды в этом матче», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».