«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставки и коэффициенты на матч регулярного чемпионата КХЛ
23 сентября состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча пройдёт на «Уфа-Арене». Начало — в 17:00 мск.
Букмекеры в своей линии отдают преимущество гостям. Средний коэффициент на победу «Салавата Юлаева» в основное время составляет 3.23, ничья и овертайм оцениваются в 4.30, а победа «Металлурга» по итогам 60 минут матча — в 1.97.
Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы составляет 1.92, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.88. Фора «Салавата Юлаева» (+1) по итогам основного времени оценивается в 1.63, победа «Металлурга» с форой (-1) — в 2.20.
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