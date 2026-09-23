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«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставки и коэффициенты на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставки и коэффициенты на матч регулярного чемпионата КХЛ
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23 сентября состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча пройдёт на «Уфа-Арене». Начало — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своей линии отдают преимущество гостям. Средний коэффициент на победу «Салавата Юлаева» в основное время составляет 3.23, ничья и овертайм оцениваются в 4.30, а победа «Металлурга» по итогам 60 минут матча — в 1.97.

Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы составляет 1.92, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.88. Фора «Салавата Юлаева» (+1) по итогам основного времени оценивается в 1.63, победа «Металлурга» с форой (-1) — в 2.20.

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Комментарии