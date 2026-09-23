«Адмирал» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ во Владивостоке

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между «Адмиралом» из Владивостока и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Начало — в 12:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2026, среда. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры считают гостей явными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Адмирала» в основное время составляет 4.86, ничья оценивается в 4.76, а победа «Локомотива» по итогам 60 минут игры — в 1.56.

Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы в матче составляет 2.02, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.76. Фора «Адмирала» (+1.5) оценивается в среднем в 1.81, а победа «Локомотива» с форой (-1.5) по итогам основного времени — в 1.91.