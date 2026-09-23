В Беларуси могут полностью запретить наружную рекламу азартных игр

В Беларуси предложили полностью запретить наружную рекламу азартных игр. Об этом сообщила консультант управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Юлия Хвалюк в эфире телеканала СТВ.

Исключением должны стать только вывески игорных заведений. Рекламу хотят запретить на остановках общественного транспорта, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, в многоквартирных жилых домах, торговых объектах, заведениях общественного питания и торговых центрах.

В МАРТ пояснили, что поправки направлены на совершенствование регулирования игорного бизнеса и недопущение развития игровой зависимости, особенно среди молодежи. Документ направили на согласование с заинтересованными сторонами и правительством.