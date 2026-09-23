Нидерланды — Германия: дата матча Лиги наций, кто фаворит

24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Нидерланды — Германия. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.30. Победа Германии оценивается коэффициентом 2.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.