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Букмекеры оценили шансы «Авангарда» прервать серию поражений

Букмекеры оценили шансы «Авангарда» прервать серию поражений
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24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Встреча пройдёт во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

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Омичи потерпели три поражения в КХЛ подряд.

Букмекеры очень небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Спартака» в основное время составляет 2.41, в то время как ничья оценивается в 4.25, а победа «Авангарда» идёт за 2.52.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности матча КХЛ «Спартак» — «Авангард». На тотал больше 5.5 шайбы букмекеры дают в среднем коэффициент 1.95, на тотал меньше 5.5 шайбы — коэффициент 1.85.

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