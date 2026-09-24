Букмекеры оценили шансы «Авангарда» прервать серию поражений

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Встреча пройдёт во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Омичи потерпели три поражения в КХЛ подряд.

Букмекеры очень небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Спартака» в основное время составляет 2.41, в то время как ничья оценивается в 4.25, а победа «Авангарда» идёт за 2.52.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности матча КХЛ «Спартак» — «Авангард». На тотал больше 5.5 шайбы букмекеры дают в среднем коэффициент 1.95, на тотал меньше 5.5 шайбы — коэффициент 1.85.