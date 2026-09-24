Нидерланды — Германия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«Пока клубный футбол на паузе, дело в свои руки берут сборные. После чемпионата мира мы немножечко выдохнули в плане матчей национальных команд, сейчас снова возвращаемся к ним. И у нас Лига наций. Новый сезон, начнётся всё с чистого листа.

Любопытное противостояние в Амстердаме — Нидерланды и Германия сыграют в 1-м туре. Это группа 2 Лиги А. И здесь новые тренеры у команд — Хави и Юрген Клопп, который возглавил Бундестим. Учитывая, что и те, и другие не лучшим образом выступили на последнем чемпионате мира, что матч для Нидерландов домашний, конечно же, хочется сразу Хави заявить о себе. Ему хочется показать, что сборная Нидерландов будет играть в сбалансированный футбол. Но всё-таки Хави — это всегда тактика на владение мячом. Здесь, я думаю, мало что изменится по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира, тем более первая игра сразу же домашняя.

Жду футбол открытый, жду футбол в атаку от тех и других. Когда мы говорим Нидерланды — Германия, конечно, подразумеваем забитые мячи. Клопп в расширенный список включил более 40 игроков, наверняка будут какие-то эксперименты, какие-то взаимодействия могут быть утеряны. Очень любопытно вообще, какой состав Клопп подберёт. И мы знаем принципы игры Клоппа, что очень много прессингует его команды. Но внутри сезона все идеи клубного футбола, которые были у этого специалиста, на уровне сборных могут не сработать, но интересно посмотреть.

Я за голы в этом матче и за результативный футбол. Рассмотрел бы «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.75 либо «тотал больше 3» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».