Нидерланды — Германия: прогноз Павла Погребняка на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Нидерланды — Германия.

Ставка: ТБ 3 за 1.81.

«После вылета с чемпионата мира в 1/16 у обеих команд наступает новая эра. Главным тренером нидерландской сборной стал Хави. Мы видели, как он строил игру с «Барселоной», думаю, что-то похожее увидим и в сборной. Это первая игра под новым главным тренером, и пока тяжело сказать, чего от неё ожидать. Единственное, можно оценить состав, в котором проблем нет.

Что касается Германии, то у неё тоже смена главного тренера. К тренерской деятельности возвращается Клопп. На него возлагают огромные надежды: он должен починить сборную и вернуть её в топ. Очень звёздный состав с огромным талантом. В общем это дебют главных тренеров, которые любят играть в атакующий футбол.

Моя ставка: тотал больше 3 с кэфом 1.81», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».