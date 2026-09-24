Нидерланды — Германия: прогноз Александра Неценко на игру Лиги наций 24 сентября

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Нидерланды — Германия.

Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.15.

«Нидерланды дома сыграют с Германией в матче Лиги наций. Обе сборные сменили главных тренеров: вместо Юлиана Нагельсмана во главе Бундестим теперь Юрген Клопп, а сборную Нидерландов впервые за всё время возглавил иностранный специалист — Хави, пришедший вместо Рональда Кумана.

Это любопытная дуэль: Хави строит футбол через контроль мяча, а Клопп — через прессинг и гегенпрессинг. Поэтому матч наверняка получится интересным. При этом Клопп довольно оригинально подошёл к комплектованию состава. Поскольку сейчас международная пауза насчитывает четыре матча национальных команд, он вызвал 44 футболиста и разделил их на две группы: 24 игрока — на первые две встречи Лиги наций, ещё 20 — на следующие две игры. Из них он будет выбирать обойму на второй этап паузы. У Хави подход к составу более понятный.

Если брать очные встречи этих сборных, Германия опережает Нидерланды на шесть побед. В последних четырёх матчах Германия нидерландцам не проигрывала — было две победы и две ничьи. Кроме того, Нидерланды в основное время за последние 20 матчей проиграли лишь однажды — в товарищеской встрече перед чемпионатом мира Алжиру. У Германии до поражения от Эквадора на чемпионате мира и вылета от Парагвая в серии пенальти было 11 побед подряд. Обе команды очень устойчивы.

Нидерланды качественно и, самое главное, результативно играют дома в официальных матчах после чемпионата Европы, во всех своих они забивали. Германия тоже любит и умеет забивать, есть кому это делать. При этом и сборная Германии, и сборная Нидерландов на чемпионате мира пропускали в каждом своей игре. Поэтому жду тут результативный футбол.

Есть и яркий тренд в противостоянии этих сборных — в шести из последних семи матчей заходила ставка «обе забьют». Кроме того, Нидерланды дома обычно играют с большими командами вничью. Матч Лиги наций сезона-2024/2025 в Амстердаме между Нидерландами и Германией, который завершился со счётом 2:2, подтверждает этот тренд.

Теперь по кадрам. Несмотря на большое количество травмированных футболистов, на деле у Хави и Клоппа будут крепкие и боеспособные составы на первые матчи. Для них это премьера, провалить её нельзя.

Как мне кажется, с учётом того, что Германия в последнее время всё-таки не проигрывает Нидерландам, вырисовывается результативная ничья. Но на ничью ставить, честно говоря, не хотелось бы. Поэтому я выбрал ставку «обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча» за коэффициент 2.15», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».