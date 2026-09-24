Нидерланды — Германия: прогноз Павла Яковлева на игру в Амстердаме

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Нидерланды — Германия.

Ставка: Германия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.89.

«Сборная Нидерландов неудачно выступила на чемпионате мира, вылетев от марокканцев в 1/16 финала. После этого последовали изменения: у сборной новый главный тренер Хави. Думаю, он внесёт более яркие краски в игру команды, тем более что исполнители качественные, лидеры своих клубных команд. Поэтому, безусловно, тот футбол, который он видит, он сможет реализовать именно в сборной Нидерландов. От этого сборная стала ещё интереснее.

Что касается Германии, то она ужасно провела чемпионат мира. Хочется отметить поражение в группе от Эквадора, а затем вылет от Парагвая в 1/16 финала в серии 11-метровых ударов. Здесь тоже произошли изменения: Нагельсман был уволен с поста главного тренера сборной Германии, а команду возглавил Клопп. Многие ждали, что именно он продолжит путь сборной, поскольку считают его отличным тренером для национальной команды и важным для атмосферы в коллективе.

Кстати, с чего он начал работу в сборной Германии — это дисциплина, которой не хватало при Нагельсмане. Теперь футболисты не имеют права пользоваться мобильными телефонами в массажных кабинетах и в тренажёрных залах. В целом даже такие мелочи очень влияют на командное единство. Кроме того, теперь приём пищи происходит в одно и то же время для всех футболистов и членов национальной команды.

Плюс к этому Клопп вызвал в сборную огромное количество игроков: в списке 44 человека. Это, наверное, показатель того, что для него важен каждый футболист, и он за каждым следит. Остаётся только показать свои качества, чтобы остаться на постоянной основе в национальной команде Германии.

И в одной сборной, и в другой потрясающие исполнители. Отдельно отмечу Мусиалу: после тяжелейшей травмы он восстановился, очень долго проходил этот этап, и болельщики «Баварии», как и болельщики сборной, ждали его возвращения. Затем на подготовке к сезону он столкнулся с проблемами со здоровьем, и сейчас Джамал проходит очень тяжёлый этап. На мой взгляд, клуб очень здорово его интегрировал: его не бросили сразу в пекло, а постепенно подводили к игре. Сейчас мы видим отличные показатели: он забивает в каждом матче. Это один из лидеров сборной Германии на данный момент. Безусловно, хочется пожелать ему здоровья, чтобы не было никаких травм, потому что это очень сильный и интересный футболист.

Таких игроков у сборной Германии достаточно. Хочется отметить и Хаверца, а также нападающего «Айнтрахта» Буркардта, который очень здорово проводит старт сезона: много забивает, а его работа и скоростные качества потрясающие. Он очень здорово играет на пространстве.

Прогноз — Германия не проиграет и тотал больше 1.5 за хороший коэффициент 1.89. Всё-таки этот вызов большого списка футболистов — показатель того, что игроки будут максимально мотивированы показать себя. За этот сбор достаточно много посмотрят, кто готов на данный момент быть частью сборной Германии, кто нет, кто на подходе и так далее. Поэтому мотивация у игроков сборной Германии, мне кажется, будет более интересной», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».