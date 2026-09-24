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Нидерланды — Германия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Нидерланды — Германия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Нидерланды — Германия.

Ставка: победа Нидерландов за 2.40.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«Серьёзный матч, здесь даже тяжело сразу выделить фаворита. Две хорошие сборные, примерно одного уровня. Но я бы всё-таки отдал небольшое предпочтение Нидерландам. Последний чемпионат мира Германия провела неудачно, вылетела уже в 1/16 финала, пока непонятно, в каком состоянии команда будет после всех изменений.

При этом Германия есть Германия. Как всегда говорят: «Играют все, а побеждают немцы». Это сборная, которая даже не показывая какого-то яркого футбола, умеет добиваться результата. Поэтому лёгкого матча у нидерландцев точно не будет. Тем более сейчас у Германии новый тренер, новые эмоции, футболисты наверняка захотят сразу себя показать.

Но нидерландцы мне в последние годы нравятся. Команда серьёзно прибавила, есть хорошие футболисты и в атаке, и в обороне, есть свои лидеры. Плюс они играют дома, а в таком противостоянии это серьёзный фактор. Думаю, матч будет очень равным, обе сборные будут создавать моменты и стараться играть в атаку.

На сегодняшний день Нидерланды для меня выглядят чуть сильнее именно по игре. Не думаю, что кто-то здесь получит большое преимущество, будет настоящая заруба до самого конца. Но за счёт домашнего поля и общего состояния всё-таки поставил бы на победу хозяев — где-то 2:1 или 3:2», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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