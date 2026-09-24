Португалия — Уэльс: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги наций в Лиссабоне

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Португалия — Уэльс.

Ставка: победа Уэльса с форой (+2) за 1.80.

«Это первый матч Португалии после ухода Роберто Мартинеса. Теперь команду возглавляет Жорже Жезуш, который прекрасно знаком со многими лидерами сборной и, конечно, отлично знает Криштиану Роналду. Они вместе работали в «Аль-Насре» и выиграли чемпионат Саудовской Аравии. Понятно, что особенные отношения Жезуша и Роналду вполне могли стать одной из причин назначения. Криштиану вызван, стал главной звездой предматчевой пресс-конференции, скорее всего, выйдет в стартовом составе. Жезуш говорил, что для него Роналду — такой же игрок, как и все остальные, но мы понимаем, что его статус всё равно особенный.

Роналду уже 41, сейчас он далеко не в своей лучшей форме даже относительно самого себя в чемпионате Саудовской Аравии. Он уже не настолько эффективен и забивает заметно меньше. Но Криштиану — не единственный футболист атаки Португалии, который подходит к этому матчу не в оптимальном состоянии. Леау только ищет себя в новом клубе и недавно восстановился после травмы, Консейсау тоже пока далёк от своего максимума. При этом центр поля у Португалии выглядит просто мощнейшим, но именно атака в нынешнем состоянии кажется не настолько грозной, какой потенциально могла бы быть.

Если посмотреть на последние годы, Португалия вообще не так часто громила соперников. В прошлом розыгрыше Лиги наций за весь турнир только Польшу удалось обыграть крупнее, чем в два мяча за основное время — 5:1. После этого в отборе на чемпионат мира были две крупные победы над Арменией, но там всё-таки совершенно другая разница в классе. Уже на самом чемпионате мира была крупная победа над Узбекистаном. По сути, на этом всё. Португалия может полностью контролировать матч, много владеть мячом и создавать моменты, но далеко не каждый раз превращает своё преимущество именно в разгром.

Уэльс, наоборот, очень давно не проигрывал крупно в официальных матчах. Последний такой случай был ещё на чемпионате мира 2022 года, когда валлийцы уступили Англии (0:3). С тех пор ни одной официальной встречи с поражением в три мяча или больше не было. Да, у Крейга Беллами сейчас хватает серьёзных кадровых потерь, начиная с Дарлоу и продолжая полевыми игроками. Но мне кажется, что в данном случае командная организация Уэльса важнее отдельных потерь. Валлийцы умеют играть плотно, дисциплинированно и терпеть без мяча. Поэтому крупной победы Португалии здесь не жду и считаю, что Уэльс способен удержаться в пределах двух мячей», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».