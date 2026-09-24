Норвегия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Осло

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Норвегия — Дания.

Ставка: победа Норвегии за 1.74.

«Сборная Норвегии стала одним из открытий прошедшего чемпионата мира, а их «заплывы» на воображаемых драккарах с фанатами влюбили в себя многих. Групповой этап скандинавы прошли уверенно, победы над Ираком и Сенегалом гарантировали выход в плей-офф, поэтому поражение от Франции в последнем туре лишь отправило норвежцев в 1/16 финала со второго места. Скандинавы выбили сначала Кот-д’Ивуар, что вряд ли сильно удивило, а вот дальше домой поехала Бразилия после встречи с Норвегией. В 1/4 финала сказка закончилась, Англия оказалось сильнее, но и четвертьфинал для скандинавов — большой успех.

Сборная Дании провалила квалификацию к чемпионату мира, в своём квартете они финишировали на второй строчке, пропустив вперёд Шотландию. Такой результат отправил скандинавов играть в стыках за право поехать на мировое первенство. В полуфинале датчане легко прошли команду Северной Македонии, но в решающем матче Дания встретилась с Чехией в гостях. Хозяева дважды выходили вперёд, но датчане оба раза отыгрывались, и судьба путёвки на чемпионат мира решилась в серии пенальти. Чехи допустили всего одну осечку, а вот гости смазали сразу три удара и остались без главного турнира четырёхлетия.

От Норвегии после столь успешного выступления на чемпионате мира ждут борьбу с Португалией за первую строчку и минимум выход в плей-офф Лиги наций. Для этого в 1-м туре против своих соседей датчан дома коллектив Столе Сольбаккена должен стартовать с победы. Плюс для них это первая за 15 с лишним лет домашняя игра с Данией, и это тоже добавляет ответственности. Поэтому поставлю на победу Норвегии в этом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».