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Норвегия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Осло

Норвегия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Осло
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Норвегия — Дания.

Ставка: победа Норвегии за 1.74.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14'     2:0 Холанд – 18'     2:1 Дамсгор – 25'     2:2 Хойлунд – 60'     3:2 Холанд – 74'    
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет

«Сборная Норвегии стала одним из открытий прошедшего чемпионата мира, а их «заплывы» на воображаемых драккарах с фанатами влюбили в себя многих. Групповой этап скандинавы прошли уверенно, победы над Ираком и Сенегалом гарантировали выход в плей-офф, поэтому поражение от Франции в последнем туре лишь отправило норвежцев в 1/16 финала со второго места. Скандинавы выбили сначала Кот-д’Ивуар, что вряд ли сильно удивило, а вот дальше домой поехала Бразилия после встречи с Норвегией. В 1/4 финала сказка закончилась, Англия оказалось сильнее, но и четвертьфинал для скандинавов — большой успех.

Сборная Дании провалила квалификацию к чемпионату мира, в своём квартете они финишировали на второй строчке, пропустив вперёд Шотландию. Такой результат отправил скандинавов играть в стыках за право поехать на мировое первенство. В полуфинале датчане легко прошли команду Северной Македонии, но в решающем матче Дания встретилась с Чехией в гостях. Хозяева дважды выходили вперёд, но датчане оба раза отыгрывались, и судьба путёвки на чемпионат мира решилась в серии пенальти. Чехи допустили всего одну осечку, а вот гости смазали сразу три удара и остались без главного турнира четырёхлетия.

От Норвегии после столь успешного выступления на чемпионате мира ждут борьбу с Португалией за первую строчку и минимум выход в плей-офф Лиги наций. Для этого в 1-м туре против своих соседей датчан дома коллектив Столе Сольбаккена должен стартовать с победы. Плюс для них это первая за 15 с лишним лет домашняя игра с Данией, и это тоже добавляет ответственности. Поэтому поставлю на победу Норвегии в этом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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