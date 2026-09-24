«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сибирь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 3.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Здесь я всё-таки решил довериться ощущению по «Ак Барсу». «Сибирь» наконец-то получила матч, который должен добавить уверенности. После тяжёлого старта новосибирцы приехали в Сочи и выиграли 5:1. Дубль сделал Антон Косолапов, здорово выглядел Даррен Диц, Михаил Бердин провёл сильный матч. Но для меня важнее даже не сам счёт, а то, что команда наконец-то нормально реализовала свои моменты.

И теперь снова «Ак Барс». Эти команды уже встречались в первом матче сезона, и я хорошо помню ту игру. Казань в итоге вытащила её по буллитам 4:3, хотя «Сибирь» после двух периодов вела 3:1. Во втором периоде вообще было 14:3 по броскам в створ в пользу новосибирцев. Так что лёгкой прогулки для Казани здесь точно не жду.

Но и «Ак Барс» в последних матчах мне не нравится. Команда несколько раз проводила очень тяжёлые отрезки, позволяла соперникам слишком многое и временами выглядела совсем не так, как должна была с таким составом и такими амбициями. И вот именно поэтому мне хочется сейчас пойти немного против текущей картинки.

Просто не верю, что «Ак Барс» будет долго продолжать играть настолько неровно. Класс там огромный. Есть кому создавать и завершать. После нескольких не самых убедительных матчей жду от Казани реакции. При этом брать просто победу гостей мне неинтересно. «Сибирь» дома после 5:1 должна быть увереннее и свои моменты наверняка получит. Поэтому если уж заходить через «Ак Барс», хочется добавить сюда результативность и получить нормальный коэффициент.

Жду более злой и собранный «Ак Барс». Да, «Сибирь» только что прорвало на пять шайб, она играет дома и уже показывала в первой очной встрече, что способна создавать Казани огромные проблемы. Именно поэтому здесь вполне может получиться достаточно открытый матч. Но в такой игре всё-таки больше доверяю мастерству «Ак Барса». Если встреча действительно раскроется, а обе команды найдут свои голы, у Казани должно быть достаточно качества, чтобы забрать её. Поэтому возьму победу казанцев и тотал больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».