«Спартак» — «Авангард»: ставка Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Спартак» — «Авангард».

Ставка: победа «Спартака» за 2.18.

«Спартак» под руководством Алексея Жамнова проводит отличный старт: пять побед в шести матчах и вторая строчка Западной конференции. Красно-белые возвращаются домой после трёхматчевого выезда, что даёт команде полноценный режим подготовки и преимущество в свежести. В атаке москвичи забросили 21 шайбу за первые семь матчей, а по игре в обороне «Спартак» заметно прибавил по сравнению с предыдущими сезонами. Кадровые потери есть: Холодилин, Комтуа и Гальченюк выбыли на некоторое время, но глубина состава позволяет Жамнову находить внутренние резервы.

«Авангард» под руководством Ги Буше переживает катастрофу. Омичи проиграли все три матча выездной серии, а накануне стало известно, что лазарет команды пополнили ещё два ключевых игрока — Наиль Якупов и Семён Чистяков. Общее число травмированных достигло девяти человек: помимо Якупова и Чистякова, вне игры капитан Дамир Шарипзянов, защитник Максим Лажуа, нападающие Александр Волков, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Седрик Пакетт и Павел Леука. Буше после поражения от «Торпедо» (1:5) признал, что возвращения кого-либо из травмированных в ближайшее время не ожидается.

В атаке у омичей почти ничего не получается: в ворота соперников залетает одна шайба за игру. Да, «ястребы» выиграли три последних очных матча у «Спартака», включая разгром 7:5 в декабре 2025 года и 4:1 в марте. Однако та статистика строилась на сыгранном составе с лидерами, которых сейчас в обойме просто нет. Молодые игроки, брошенные в горнило выездной серии, уже пропустили 13 шайб за шесть матчей и проиграли три встречи подряд.

Четвёртый гостевой матч кряду на фоне кадрового истощения — это сценарий, при котором даже мотивация дать бой не компенсирует разницу в свежести и классе. Поэтому склоняюсь к тому, что падение «ястребов» в таблице продолжится. Лучшие времена у этой команды ещё не настали. «Спартак» уверен в себе и готов побеждать. Родные трибуны ему в этом точно помогут», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».