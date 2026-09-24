Норвегия — Дания: ставки и коэффициенты на матч 1-го тура Лиги наций
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24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Норвегия — Дания. Игра пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14' 2:0 Холанд – 18' 2:1 Дамсгор – 25' 2:2 Хойлунд – 60' 3:2 Холанд – 74'
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет
Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Дании оценивается коэффициентом 3.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.
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