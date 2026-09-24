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Португалия — Уэльс: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций

Португалия — Уэльс: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций
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24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Уэльс. Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Уэльса оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

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