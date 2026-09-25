15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Франции в первом матче Зидана

Названы шансы сборной Франции в первом матче Зидана
Комментарии

25 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Франция. Игра пройдёт в Измире на стадионе «Коджаэли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Турция — Франция. Где Зидан, там победа

Эта игра будет дебютной для Зинедина Зидана в качестве главного тренера Франции.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 5.80. Победа Франции оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге наций: Италия — Бельгия. Новый цикл, старые проблемы
Матч дня в Лиге наций: Италия — Бельгия. Новый цикл, старые проблемы
Комментарии
Новости. Ставки