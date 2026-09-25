Названы шансы сборной Франции в первом матче Зидана

25 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Франция. Игра пройдёт в Измире на стадионе «Коджаэли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Эта игра будет дебютной для Зинедина Зидана в качестве главного тренера Франции.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 5.80. Победа Франции оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.