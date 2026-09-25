Италия — Бельгия: назван фаворит матча дня в Лиге наций

25 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Италия — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 2.38. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.