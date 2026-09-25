15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Бельгия: назван фаворит матча дня в Лиге наций

Италия — Бельгия: назван фаворит матча дня в Лиге наций
Комментарии

25 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Италия — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге наций: Италия — Бельгия. Новый цикл, старые проблемы
Матч дня в Лиге наций: Италия — Бельгия. Новый цикл, старые проблемы

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 2.38. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Материалы по теме
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Комментарии
Новости. Ставки