Турция — Франция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Турция — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.90.

«Хорошая игра нас ждёт в Турции. Там вообще группа сумасшедшая в Лиге А — Турция, Франция, Италия и Бельгия. Сборная Турции сыграет с французами, с полуфиналистами последнего чемпионата мира, в Коджаэли. Команда Винченцо Монтеллы сыграет против команды Зинедина Зидана. Это для него дебютный матч на посту главного тренера сборной Франции. Здесь самое интригующее вообще, какой состав подберёт Зидан, как будет играть сборная Франции. Мы привыкли к тому, что Франция — это сборная Дидье Дешама. Но сейчас вот времена меняются. И как будет выглядеть Франция — это очень любопытно. Конкуренция сумасшедшая. Доказать Зидану свою состоятельность и место в составе желают все.

У Франции мощнейший атакующий потенциал. Если турки позволят, а мы видели на чемпионате мира, что оборона сборной Турции позволяет любому сопернику очень многое, то Франция благодаря своему атакующему потенциалу выиграет, причём уверенно. Там и Олисе, и Баркола, и Мбаппе, и Дембеле, и Дуэ. Тут перечислять даже бессмысленно. Все всех знают.

Поэтому мой прогноз на этот матч — «победа Франции и тотал больше 2,5» за 1.9. Учитывая, что в соперниках ещё Италия и Бельгия, то с первого тура надо стараться набирать очки, причём неважно, играешь дома или играешь на выезде», — приводит слова Генича «РБ Спорт».