15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Турция — Франция: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций 25 сентября

Турция — Франция: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций 25 сентября
Комментарии

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Турция — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.97.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«После окончания чемпионата мира национальные команды начинают новый цикл матчей. Начало турнира всегда сопровождается большими надеждами на успех и высокими ожиданиями.

Сборная Турции — в долгу перед своими болельщиками после неудачного выступления в США. И в ближайшей встрече команда Монтеллы будет крайне мотивирована.

Франция перевернула выдающуюся страницу своей футбольной истории с Дешамом и начинает новую. Зидану досталась всё та же сильная и талантливая команда. В её составе собраны, возможно, лучшие футболисты мира в своих амплуа.

Несмотря на дебют Зидана, уверен, французы не дадут усомниться в своём превосходстве над менее именитым соперником. Шансы Турции — это надёжный средний блок в обороне и быстрые атаки тройкой нападающих, где должен солировать Арда Гюлер», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Турция — Франция. Где Зидан, там победа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android