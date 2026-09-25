Турция — Франция: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций 25 сентября

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Турция — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.97.

«После окончания чемпионата мира национальные команды начинают новый цикл матчей. Начало турнира всегда сопровождается большими надеждами на успех и высокими ожиданиями.

Сборная Турции — в долгу перед своими болельщиками после неудачного выступления в США. И в ближайшей встрече команда Монтеллы будет крайне мотивирована.

Франция перевернула выдающуюся страницу своей футбольной истории с Дешамом и начинает новую. Зидану досталась всё та же сильная и талантливая команда. В её составе собраны, возможно, лучшие футболисты мира в своих амплуа.

Несмотря на дебют Зидана, уверен, французы не дадут усомниться в своём превосходстве над менее именитым соперником. Шансы Турции — это надёжный средний блок в обороне и быстрые атаки тройкой нападающих, где должен солировать Арда Гюлер», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».