Турция — Франция: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги наций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Турция — Франция.

Ставка: ТБ 3.5 офсайда за 1.70.

«Этот матч, конечно, в первую очередь будет рассматриваться через призму возвращения в сборную Франции легенды и иконы французского футбола Зинедина Зидана. Теперь он возвращается уже в качестве главного тренера, и это особенная игра не только для Франции, но и вообще для всего европейского футбола. Зидан будет центральной фигурой этой встречи. При этом игра пройдёт дома для Турции, на стадионе в Коджаэли, и я думаю, что это не позволит турецкой сборной просто закрыться на все замки и прижаться к своим воротам. Турция при Монтелле, в принципе, старается играть достаточно смело, а относительно высокая линия обороны должна оставлять пространство для быстрых футболистов Франции. Как следствие, здесь должны появляться и офсайды.

Обратите внимание, что Турция — очень «верховая» команда по этому показателю. Если взять официальные матчи с начала 2026 года, то только в стыковой игре с Косовом команды на двоих не пробили тотал больше 3.5 офсайда. Во всех остальных официальных встречах, включая все три матча Турции на чемпионате мира, эта отметка проходила. Если же посмотреть ещё и на отборочный турнир к ЧМ, там только в двух играх тотал не был пробит: на выезде с Грузией и дома — с Болгарией. Причём в гостевой встрече с Болгарией офсайдов, наоборот, было огромное количество. То есть тенденция у Турции достаточно стабильная и тянется уже давно.

Что касается Франции, здесь очень показательно, как распределились офсайды на чемпионате мира. В восьми встречах получилось ровно пополам: в четырёх тотал больше 3.5 прошёл, ещё в четырёх — нет. И многое зависело именно от стилистики соперника. Те команды, которые садились глубоко, практически не оставляли пространства за спинами защитников, и офсайдов было меньше. Например, в матчах с Парагваем и Марокко их вообще не было. А когда соперник поднимал линию и играл смелее, цифры сразу росли. Поэтому Турция в этом плане для Франции выглядит подходящим соперником. Я не думаю, что дома турки будут всю встречу сидеть около собственной штрафной.

Отдельно можно присмотреться и к карточкам. Тотал меньше 3.5 выглядит любопытно как дополнительный вариант, хотя здесь есть оговорка: Феликс Цвайер сам по себе — далеко не «низовой» арбитр, поэтому именно его статистику аргументом в пользу такой ставки я бы не делал. Основной вариант для меня — всё-таки офсайды. С учётом высокой линии Турции, скорости французской атаки и того, как регулярно «верх» по офсайдам проходит в матчах турецкой сборной, жду здесь как минимум четыре положения вне игры на двоих», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».