Италия — Бельгия: прогноз Константина Генича на игру группы 1 Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Италия — Бельгия.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.97.

«Очень любопытная игра нас ждёт в Италии, это Лига А, группа 1. Итальянцы опять пропустили чемпионат мира, пришлось менять тренера. Мы помним те стыковые встречи с Боснией. Сейчас у итальянцев возвращение Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды. Матч с Бельгией, где также тренер поменялся. Марк ван Боммел пришёл на пост главного тренера бельгийской команды.

Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. И два года назад в Лиге наций эти команды друг с другом играли. Тогда Бельгия дома уступила Италии 0:1, а в Италии матч завершился со счётом 2:2. Причём сборная Бельгии на тот момент проигрывала в первом тайме 0:2, два быстрых гола пропустили, во втором тайме сумели спастись, ну, один мяч забили еще в первом тайме, во втором сравняли и были близки к победе. Тогда ещё Доменико Тедеско возглавлял сборную Бельгии, а Спаллетти тренировал сборную Италии. Это было всего два года назад, а уже тренеры снова поменялись, причём у Бельгии — не раз.

Для Манчини важно, тем более в Риме, в столице, очень аккуратно, правильно начать. На чемпионат мира не ездили, если сразу сломя голову побежать вперёд, могут за это бельгийцы наказать. А мы видели, как Бельгия действовала с предыдущим тренерским штабом. Может быть, с этим мало что и изменится. Бельгийцы тоже с первых минут никуда не гнали, они очень аккуратно к сопернику присматривались и добавляли здорово во вторых таймах. Думаю, что здесь может быть похожая история.

Я бы рассмотрел второй тайм результативнее первого либо даже сыграл тотал второго тайма больше 1.5 за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».