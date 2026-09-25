Италия — Бельгия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций в Риме

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Италия — Бельгия.

Ставка: ничья за 3.60.

«Очень интересный матч. Тем более и у Бельгии, и у Италии поменялись главные тренеры, многое поменялось вокруг команд, поэтому разговоров сейчас будет очень много. Пресса, ожидания, новые идеи, новые составы — всё это понятно. Но если смотреть именно по футболу, то пока ни одна, ни другая сборная чем-то особенно не выделяется.

Бельгия сыграла на чемпионате мира и дошла достаточно далеко, значит, определённый уровень у команды есть. Там хорошие футболисты, опыт и качество. Но всё равно после смены тренера нужно время, чтобы понять, во что именно команда будет играть и насколько быстро она перестроится.

Италия — вообще отдельная история. Это великая футбольная страна, но уже третий чемпионат мира подряд они пропустили. Для итальянцев это, конечно, ненормально. Все ждут, когда сборная вернётся на большой уровень, когда снова будет стабильно играть на крупнейших турнирах, потому что без Италии футбол действительно многое теряет.

Поэтому здесь для меня всё довольно ровно. Новые тренеры, новые идеи, команды только начинают очередной цикл. Большого преимущества ни у кого не вижу. Думаю, скорее всего, будет ничья где-то со счётом 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».